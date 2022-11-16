免費餐會、現金每票1000元 苗檢再查2賄選案

苗栗地檢署持續加強查賄力道，昨天再辦2案。圖／本報資料照片

苗栗地檢署再查賄選2案，其中，陳姓樁腳在頭份市，涉嫌免費餐會招待新住民，檢察官諭知5萬元交保，另案黃姓里長候選人及2名樁腳涉嫌1票1000元買票，檢察官聲請羈押，另2名樁腳分別6萬元、8萬元交保。

苗栗地檢署檢察官黃智勇指揮調查局苗栗縣調查站、頭份警察分局、刑事局偵查第四大隊第三隊，及移民署中區事務大隊，偵辦陳姓樁腳在份市，涉嫌提供新住民免費餐會，為縣議員第五選區某候選人賄選，昨天持搜索票兵分多路搜索，傳喚陳及11名選民到案說明，訊問後認為陳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知交保5萬元。

另案檢察官張文傑指揮縣警局刑警大隊、竹南分局，偵辦後龍鎮黃姓里長候選人，夥同郭姓、蔡吳姓、林姓、陳姓樁腳，涉嫌每票1000元賄選，專案小組昨天搜索，傳喚黃及3名樁腳、18名選民到案說明，查扣4萬6550元疑似賄款。

檢察官複訊後，認為黃、郭、蔡吳涉犯投票行賄罪嫌疑重大，且有勾串證人與共犯之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見，林、陳別以6萬元、8萬元交保，選民則分別交保、限制住居或請回。

苗栗地檢署持續加強查賄力道，指出舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益，予選民以為投票對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法，苗檢對於所有檢舉賄選案件均有嚴謹保密措施，請民眾勇於檢舉不法，檢舉專線0800-024099按4。