通霄鎮長選舉涉賄引發議論 候選人「臉書交火」

前縣議員張太陽（左前）幫女兒選舉卻捲入賄選案，通霄鎮長候選人張可欣幫父親抱屈並感嘆：選舉，怎麼會選到如此黑暗？圖／翻攝張可欣臉書

苗栗縣通霄鎮長候選人張可欣父親、前縣議員張太陽捲涉賄選案，前天張的住處遭搜索並被約談後以3萬元交保，引發地方議論。張可欣表示，這是不實檢舉陷人於罪；被影射是檢舉人的對手杜文卿則強調，該案與他無關，若繼續抹黑造謠絕對訴諸法律途徑。

選舉倒數，這次通霄鎮長選舉張可欣與杜文卿強強對決，選情緊繃，未料前天卻驚傳張陣營涉賄疑雲。據了解，前縣議員張太陽涉嫌以每票五百元現金幫女兒賄選，檢警專案小組前天一早兵分多路發動搜索，傳喚張男等22人到案，當晚檢方複訊後，認為張男涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪，嫌疑重大，但無羈押必要，諭知3萬元交保。

張可欣昨在臉書發文，「昨天是我人生中最漫長的一天，獨自坐在客廳，等著父親及支持我的鄉親們平安回家。」她感嘆，選舉，怎麼會選到如此黑暗？青年參政，為什麼會如此悲憤與艱難？「自宣布參選以來，酸言酸語我可以忍，不實抹黑我可以忍，到旗幟被破壞，人格被侮辱，我都能忍，可是不實檢舉陷人於罪，帶走我的爸爸跟22位親朋好友們，我無法再繼續容忍。」