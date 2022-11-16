公所臨時員侵占公款3百餘萬 買車買保險還出國判刑2年

枋山鄉公所一名約僱人員侵占公款，近4年經手款項逾541萬餘元，屏東地院一審處2年徒刑，緩刑5年。圖為枋山鄉公所外觀／取自GoogleMaps

屏東縣枋山鄉公所包姓臨時員，任職期間侵占3百多萬元公款，用以還卡債、繳保費甚至買車、出國旅遊，因請產假，付款廠商到公所抱怨付款沒拿到收據東窗事發。屏東地院一審依侵占非公用私有財物罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付50萬元，提供60小時義務勞務，可上訴。

鄉鎮市公所臨時員依學經歷及工作內容敘薪，據了解，年薪約3、40餘萬元不等。包員侵占款項，約相當於10年年薪。

檢廉調查，包員2010年3月進入枋山公所擔任臨時員，後來爭取到財經課約僱缺，負責收受工程押標金、保證金，並辦理入庫與退款等業務，依規定每收到一筆款項，都需開立枋山鄉公所收據給廠商，且上簽呈繳款，於收款5日內將全數款項解繳公庫。

但其於2016年起因一時貪念，遲延開立收據給廠商，至2020年近四年間，經手82筆工程履約保證金及工程保固金共541萬餘元，都未依規定期限辦理繳庫，甚至轉存279萬餘元到個人及先生名下金融帳戶，用以償還卡債、信用貸款、繳交保險費，或把現金留存身邊，拿去付購車訂金、出國旅費等。

為填補公庫黑洞，包員以廠商陸續納交的保證金回填，2020年1月因請產假，廠商向公所抱怨之前繳交的保證金都沒開收據，導致申請退還時沒憑據，全案才爆發。枋山公所清查，包員未依時限繳庫款項達541萬餘元，東拚西湊陸續回填後，仍315萬餘元未繳庫。

檢廉偵辦時，包員坦承犯行，且繳回犯罪所得。法官認為其無犯罪前科，且已坦承犯行，一審依侵占非公用私有財物罪，處2年徒刑，褫奪公權5年，緩刑5年，期間應向公庫支付50萬元，並提供60小時義務勞務，全案仍可上訴。

枋山鄉公所表示，該員已離職，不願對司法案件表示意見。