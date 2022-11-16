大甲老里長要退休找人接棒 候選人送千元禮盒雙雙起訴

林、翁當時到選民家贈送1200元的禮盒。圖／報系資料照

台中市大甲區幸福里里長翁木榮計畫退休不再連任，改推派候選人林晨彬接棒參選，林卻向寺廟申請每盒價值1200元禮盒，和翁前往選區時假借發放物資實則尋求支持，多名選人證稱翁、林送禮盒說「請支持他」，檢方上月搜索後認定2人犯嫌明確，偵結依交付賄賂罪嫌起訴陳、翁。

台中地檢署指派主任檢察官陳信郎、檢察官黃秋婷偵辦，查出林晨彬（44歲）8月向苗栗某寺廟申請普渡後的20盒里仁禮盒，內容物包括麵筋罐頭、米粉、番茄拉麵及仙草等，每盒價值1200元，且是寺廟為了捐給弱勢民眾之用。

檢方指出，林晨彬（44歲）為求順利當選，9月穿著競選背心開車載禮盒和翁木榮（73歲）到弱勢家庭，並在沒有表明禮盒來源下，由翁向選民表示「自己只做到這屆，要退休，不選了」、「林晨彬是這次里長候選人，請支持他」等語。

林也向選民說「這次想出來服務大家，請支持」，同時交付該里仁禮盒給選民，經警方、調查局接獲檢舉查獲。

檢方訊時，林表示翁有鼓勵他接棒出來選里長，但否認寺廟人員有說送禮盒時需表明來源；翁則否認送禮盒時有尋求支持。但多位選民都證稱，陳、翁當時一同到住家拜訪，送禮盒同時也表明要支持林。

且當時有里民問禮盒來源為何，林也刻意隱瞞，違反當時廟方人員要求贈送物資時，應告訴受贈人來源是該廟所捐贈；檢方10月26日發動搜索，複訊後命林、翁各8萬元、7萬元交保，今偵結依公職人員選舉罷免法第99條第1項之交付賄賂罪起訴林、翁。