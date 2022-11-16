欠稅180萬不怕拘提怕管收 老闆面臨關押先吐22萬再說

圖為行政執行署。記者王聖藜／攝影

台北市梁姓公司負責人被追繳增值稅180萬元，行政執行署台北分署追討時，梁表示受疫情影響周轉困難，信用卡也被停卡，執行人員日前向法院聲請拘提、管收，梁在管收前一刻先吐出22萬元，承諾再分期償還剩餘款。

台北分署表示，梁在台北市精華區有大批不動產，2018年出售中山區的土地，重購信義區的土地，經核准退還土地增值稅180萬元，不過，他去年底又將重購的信義區土地再轉出去。

依法律規定，5年內重購土地，須追繳原先退還的土地增值稅，台北分署追討時，發現梁收受稅單後，有多筆百萬元以上資金往來，也處分了敦化南路的房產，但拒不說明目前財產狀況。

執行官日前聲請拘提梁獲准，但拘提撲空，梁本月11日前往台北分署說明，稱處分敦化南路房地、上百萬元資金往來，是用來返還貸款，但對未繳納稅款避重就輕。

執行人員不死心，再對梁祭聲請管收處分，梁被留置時害怕被關押，緊急撥打電話向友人籌款，當天即先繳掉22萬元，還向執行人員表示未來會按月還9萬元，直到償還完畢為止。