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嘉義地檢1天查獲4起現金買票 3名樁腳交保

中央社／ 嘉義市16日電

嘉義地檢署。聯合報系資料照
嘉義地檢署。聯合報系資料照

嘉義地檢署昨天查獲嘉義縣六腳、水上、民雄鄉代選舉及嘉市東區議員選舉候選人樁腳涉嫌現金買票，經檢方複訊後，3名樁腳分別以1至3萬元交保，另向法院聲押1名樁腳，被裁定駁回並釋放。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官郭志明、呂雅純、賴韻羽及陳郁雯，昨天分別指揮專案小組偵辦調查現金買票案。

嘉義地檢署主任檢察官江金星說，嘉縣六腳鄉某鄉代候選人的黃姓樁腳，涉嫌以每票新台幣1000元現金代價向選民賄選，檢方複訊後，黃姓樁腳2萬元交保候傳，4名選民請回。

江金星表示，嘉縣水上鄉某鄉代候選人的顏姓樁腳，涉嫌以每票500元現金代價向選民賄選，檢方認為顏姓樁腳涉犯選罷法投票行賄罪嫌重大，向嘉義地院聲請羈押禁見，法官以顏姓樁腳坦白犯案，無羈押必要，駁回並釋放顏姓樁腳，到案5名選民請回。

同時嘉義縣民雄鄉某鄉代候選人的劉賴姓樁腳涉嫌以每票500元向選民賄選，檢方複訊後1萬元交保，到案5名選民請回。此外嘉市東區某議員候選人的黃姓樁腳，涉嫌以每票1000元向選民賄選，檢方複訊後黃姓樁腳以3萬元交保，到案7名選民請回。

樁腳 嘉義 2022大選 嘉義縣選舉 嘉義市選舉 賄選

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