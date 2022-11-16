發救濟物資行求賄賂 檢起訴太平里長候選人批手段低劣

台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中太平區新興里里長候選人陳明宏涉嫌以獅子會為名，通知里內中低收選民到他服務處領取物資，包括泡麵、洗髮精等22樣物品總價值達2097元，陳雖否認，但台中地檢署認為陳主觀有「行求」賄賂之意，偵結依行求賄賂罪嫌起訴他，也批陳以低劣手段謀求政治利益，請法院量處適當之刑。

全案經台中地檢署指派檢察官林依成指揮偵辦，查出陳明宏（45歲）身兼太平大同獅子會會員，今年5月12日舉辦會議時有人得知他要選里長就提議採買每份2000元的物資在陳的候選服務處發放給中低收住戶，和該會過去發物資模式、金額迥異。

陳並以親自致電，或傳候選服務處地址並「麻煩您跑一趟，陳明宏里長候選人服務處」的簡訊，同時又利用贈送快篩時交付名片，要求3名中低收選民6月2日到他服務處領取包括洗髮精、泡麵、零食、素蠔油、醬料、麥片、罐頭及清潔劑等，總價值達2097元的物資。

檢方訊時，陳明宏辯稱自己是以現任鄭姓里長助理身分通知發放物資，且物資是獅子會幹部討論，他沒有參與、不知金額，也因沒有參與討論，經會長秘書提議要放他服務處，且獅子會歷年都會做社會福利活動。

但檢方發現，陳雖以獅子會名義發物資，對象卻侷限新興里選民，又以陳的服務處為據點，且陳還在臉書刊登訊息企圖營造是他主辦，而過去捐贈僅有白米、沙拉油及醬油等，總金額不超過5000元，本案單一發放每份物資就達2097元，收受者又是中低收入戶，足以影響投票意向。

檢方偵結依違反公職人員選舉罷免法第99條第1項之行求賄賂罪起訴陳；檢察官也說，陳明宏意圖使自己能順利當選里長，不惜以變相行賄方式，行求具投票權選民，以發放救濟物資為名，實則為行求賄賂之低劣手段謀求政治利益，犯後否認、態度欠佳，建請法院量處適當之刑。