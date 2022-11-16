台中超跑惡煞交保想撤警所報到 法院不准：非每日已很彈性

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪去年11月7日痛毆宋姓男大生，目前僅剩主嫌張仍在押，李、陳9月各獲20萬元交保，但法院命2人每周一、周四須定期至派出所報到。陳勁豪近日以要到外地從事太陽能業為由聲請撤銷，法院認為，該處分已相當彈性且有必要，予以駁回，可抗告。

陳勁豪主張，他想要從事太陽能工程行業，須前往外縣市工作，但受限於每周一、周四要到住家轄區的派出所報到，造成他沒辦法到外縣市工作，導致無法工作賺錢維持生計而大受影響，認為自己要賺錢維持家計，應屬有正當理由無法定期至派出所報到，聲請撤銷該處分。

台中地院9月20日裁定指出，陳勁豪和另名同夥李韋霖依起訴事實，在本案中屬於次要地位，審酌相關證據保全、辯論程序等，各命20萬元交保，但均限制住居、出境及出海8月。

法院還命2人在停止羈押期間，每周一、周四都應在早上9點半前向住處轄區派出所報到，且審理期間不得對被害人、證人危害或恐嚇。

法院認為，陳雖工作為由聲請撤銷原處分，但審酌命他前往派出所時間是每周一、周四，並非「每日」，已預留相當彈性，而具保及限制住居等處分，本質上充其量僅具心裡強制之「規範性意義」，況且陳是因有事實足認有反覆實施作為羈押事由。

法院說，即使目前已無羈押必要，但若無其他具體方式配合督促履行，實際上將未能於期間內達到經常警惕、提醒務必守法之效，所以配合定期報到的處分確有其必要性。

法院也說，定期報到處分在強制處分中已屬相對輕微，且個人工作安排本來就是任何接受強制處分的人必須面臨的問題，就算對其工作有影響，但依本件犯罪情節而言，已屬對陳自由最低限制手段，沒違反比例原則，裁定駁回其聲請。