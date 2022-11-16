影／投票日前抓賭盤 中警破「市長盤」扣現金5408萬

今年九合一選舉將在下周投票，台中警方為避免不法資金透過地下管道，藉由地下賭盤影響選情，上月底至本月初，執行第二波掃蕩行動，查獲洗錢、賭博、地下匯兌案件109件，其中選舉賭盤查獲8件8人，都是以「市長盤」供賭客下注，每注金額限定5000元至1萬元。

台中市刑大調查，8件選舉賭盤案件，都是以「市長選舉」作為下注標的，在社群軟體社團、群組或LINE對話中顯示讓票數、賠率及當前賠率總下注量等，供不特定賭客選擇下注標的。

組頭規定賭客，每注金額需在5000元或1萬元賭資，透過匯款方式作為入金向組頭下注，等待開票後，再依下注賠率出金。

台中市警局從10月24日至11月9日（共17日）執行選前第2波「全國查緝不法金流暨同步掃蕩賭博專案行動」，共查獲地下匯兌、洗錢水房、掃蕩賭博等三類犯罪109件298人，查扣不法金流現金達5000餘萬元，另清查地下匯兌洗錢金額及投注賭資逾288億元。

台中市刑大表示，專案行動針對選舉賭盤及所依附六合彩簽賭站、以合法掩護非法博弈協會及網路賭博、地下匯兌、洗錢水房等列為重點取締項目，專案期間共出動410名警力，掃蕩各類處所96處，查獲各類賭博案件103件282人。

103件賭博案件，包括選舉賭盤8件8人（組頭）、職業賭場7件98人、六合彩11件11人、網路賭博58件136人、其他賭博19件29人，查扣現金5408萬餘元，後續清查投注賭資合計逾285億餘元；另查獲地下匯兌2件3人、洗錢水房4件13人，洗錢金額高達3億184萬餘元。