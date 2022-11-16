1顆子彈貫穿仇家打死相挺麻吉 見解不同更二審再翻盤

高雄42歲男子林哲男和王姓男子相約談判，林找來好友「阿凱」助陣，結果林、王爭執時，槍支擊發，貫穿王男後打中好友阿凱，阿凱傷重不治。林男更一審依殺人罪重判14年，案經最高法院撤銷發回，今高雄高分院更二審宣判，改以殺人未遂罪判林9年6月徒刑，褫奪公權5年。

高雄高分院合議庭見解認為，林男持有的槍枝擊發後，先打中王男，子彈貫穿再擊中阿凱，打中王男部分屬殺人未遂，擊中阿凱部分則觸犯過失致死，兩罪屬想像競合，因此從一重罪論處。林男犯槍砲部分，已判決4年確定。

檢警調查，擺攤維生的林哲男與王男為了女人爭風吃醋，前年3月和「阿凱」討論此事，「阿凱」相挺林男到底，3月30日上午7時許，雙方約在鳳翔公園談判，林男持改造手槍赴約。

阿凱抵達鳳翔公園後，原想開車衝撞王姓男子，被林男制止後下車，就與王男扭打在一起，林下車後加入鬥毆，拿槍托猛打王男頭部，3人搏鬥時，槍枝卻突然擊發，子彈貫穿王男右臂後射入阿凱左後背，彈頭卡在阿凱右胸肌肉，王男發現阿凱倒地，緊急將阿凱送醫，急救後傷重不治。

高雄地院審理時，認為林男是趁王男與阿凱互毆時趁機開槍，加上阿凱中彈後，未立即通報救護，因此認定他有殺人不確定故意，依持有槍枝罪判4年，併罰金8萬，犯殺人罪判16年，褫奪公權8年，應執行19年6月。

高雄高分院二審合議庭推翻一審殺人認定，認為王男與林男扭打過程中互奪槍枝，才會在奪槍過程中擊發槍枝，另依事證認定槍枝是由王男誤觸板機擊發，林男無殺人故意，改依過失致死判林4年6個月，持有槍枝維持原判，合併徒刑減為8年2個月。

案件經上訴最高法院，最高院認為二審合議庭未依林男、王男各自陳述，模擬操作案發情境釐清，或請槍械專家作合理研判，認為全案還有未調查證據待釐清，發回高雄高分院更審。