聽新聞
test
0:00 / 0:00
撿到千元5天後警找上門 辯忘了交派出所 付五倍代價
高雄李姓男子今年在岡山區某連鎖超商撿到一千元紙鈔，卻占為己有；事後失主報警，警通知李男到案，他卻否認犯行，還說還沒把錢送到派出所，警方就找上門了。法官認為李男沒有想要主動還失主的本意，審理後，將他依侵占罪處5000元罰金。
判決指出，李男今年3月5日上午10時50分許，到岡山區一家連鎖超市，撿到陳男遺落的一張面額1000元的鈔票；李並未交給警察，占為己有後離去；事後陳發現前短少，報警求助。
警方透過監視器，發現李男將遺失的鈔票撿走，但李男卻否認侵占犯行，還辯稱看到超商ATM旁垃圾桶前地板上，有一張千元紙鈔，撿起後，本想告知櫃台人員，但想說下班後再交去派出所備案，但因都上班時間共10小時，還不能到派出所，警方就找上門了。
法官勘驗監視其影像，李男撿到紙鈔到離開門市前後只有1分鐘，並沒等到失主前來尋找，也沒把錢交給店員；此外，他拾獲後5天都沒交給警方，直到警通知他到案說明，才帶著紙鈔到案說明，難認有主動歸還失主的本意。
此外，李男大可在當天下班後，將撿到的紙鈔送到派出所，或交給店員，但卻持有長達5天之久，認辯詞無從採信。
地院認為，李男拾得他人失物，未送交警局或其他合適機關處理，反侵占入己，雖紙鈔已發還失主，但犯後態度不佳，因此將他依侵占脫離本人持有物罪，處5000元罰金，得服勞役，全案人可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言