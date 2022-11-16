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撿到千元5天後警找上門 辯忘了交派出所 付五倍代價

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄李姓男子今年在岡山區某連鎖超商撿到一千元紙鈔，卻占為己有；事後失主報警，警通知李男到案，他卻否認犯行，還說還沒把錢送到派出所，警方就找上門了。法官認為李男沒有想要主動還失主的本意，審理後，將他依侵占罪處5000元罰金。

判決指出，李男今年3月5日上午10時50分許，到岡山區一家連鎖超市，撿到陳男遺落的一張面額1000元的鈔票；李並未交給警察，占為己有後離去；事後陳發現前短少，報警求助。

警方透過監視器，發現李男將遺失的鈔票撿走，但李男卻否認侵占犯行，還辯稱看到超商ATM旁垃圾桶前地板上，有一張千元紙鈔，撿起後，本想告知櫃台人員，但想說下班後再交去派出所備案，但因都上班時間共10小時，還不能到派出所，警方就找上門了。

法官勘驗監視其影像，李男撿到紙鈔到離開門市前後只有1分鐘，並沒等到失主前來尋找，也沒把錢交給店員；此外，他拾獲後5天都沒交給警方，直到警通知他到案說明，才帶著紙鈔到案說明，難認有主動歸還失主的本意。

此外，李男大可在當天下班後，將撿到的紙鈔送到派出所，或交給店員，但卻持有長達5天之久，認辯詞無從採信。

地院認為，李男拾得他人失物，未送交警局或其他合適機關處理，反侵占入己，雖紙鈔已發還失主，但犯後態度不佳，因此將他依侵占脫離本人持有物罪，處5000元罰金，得服勞役，全案人可上訴。

高雄李姓男子今年在岡山區某連鎖超商撿到一千元紙鈔，卻占為己有，遭法院依侵占罪處5000元罰金（示意照）。記者陳弘逸／攝影
高雄李姓男子今年在岡山區某連鎖超商撿到一千元紙鈔，卻占為己有，遭法院依侵占罪處5000元罰金（示意照）。記者陳弘逸／攝影

侵占

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