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台南里長候選人每票2千 涉賄選 檢聲押他及樁腳

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警調據報，錢姓里長候選人今年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內選民，企圖影響選舉結果，昨天持搜索票扣得現金10多萬元，拘提錢及洪姓樁腳外，另傳喚20多位選民釐清案情，訊後聲押錢及洪姓樁腳，另兩選民各3萬元交保。

台南地檢署檢察官蔡佰達10月間接獲玉井分局及台南市調查處檢舉某區錢姓里長候選人透過樁腳行賄的情資，經掌握具體事證後，與檢察官林容萱、王宇承、黃慶瑋、蔡宜玲及李政賢共同組成專案團隊調查。

昨天專案團隊指揮玉井分局、市調查處、南部機動工作站、市刑大、第四、善化、麻豆分局及南檢黑金組檢察事務官，持搜索票前往錢住處執行搜索，扣得現金10多萬元等物，並拘提錢及洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳及20多位選民，釐清案情。而收賄選民繳回賄款約4萬多元。

據調查，錢於10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內具有選舉權的選民，企圖影響選舉結果，檢察官訊問後認錢、洪姓樁腳均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，今天凌晨向台南地院聲請羈押禁見，另沈姓樁腳及選民1人各3萬元交保。

台南檢警調昨天前往錢住處執行搜索，扣得現金10多萬元等物，並拘提錢及洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳及20多位選民，今天凌晨訊後聲押錢及洪兩人。圖／讀者提供
台南檢警調昨天前往錢住處執行搜索，扣得現金10多萬元等物，並拘提錢及洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳及20多位選民，今天凌晨訊後聲押錢及洪兩人。圖／讀者提供

樁腳 2022大選 台南市選舉 賄款 賄選

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