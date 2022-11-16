嘉義地檢查賄不停歇 嘉義縣市候選人樁腳交保

嘉義地檢署查賄團隊分別偵辦嘉義縣六腳鄉、水上鄉、民雄鄉及嘉義市等地候選人樁腳涉嫌買票，將鄉代候選人樁腳黃姓、劉賴姓及市議員樁腳黃姓等人分別2萬元、1萬元、3萬元交保，其他人請回。

嘉義地檢署表示，嘉義縣六腳鄉某鄉代候選人黃姓樁腳，涉嫌透過鄰里關係，以每票1千元的現金交付選民買票案；經查賄團隊傳喚、訊問後，認為違反選罷法投票行賄罪嫌重大，惟無羈押必要，交保2萬元，到案選民4人請回。

嘉義縣水上鄉某鄉代候選人顏姓樁腳涉嫌以每票5百元交付選民尋求支持，經傳喚、訊問後，涉犯選罷法罪嫌重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見，經法院訊問後駁回並釋放顏男，到案選民5人請回。

嘉義縣民雄鄉某鄉代候選人的樁腳劉賴氏涉嫌以每票5百元現金賄選案，經傳喚、訊問後，涉犯選罷法罪嫌重大，然無羈押必要性，交保1萬元，到案選民5人請回。

嘉義市東區某議員候選人的黃姓樁腳，涉嫌以每票1千元交付選民尋求支持議員候選人的現金買票案，傳喚、訊問後，涉犯選罷法，以3萬元交保，到案選民7人請回。