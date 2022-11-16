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造勢送快篩劑 桃園某議員候選人遭檢舉賄選
桃園市某議員候選人與里長候選人今年7月舉辦聯合造勢活動，因贈送快篩劑和垃圾袋當紀念品，遭人檢舉行賄。桃園地檢署偵辦此案，昨天傳2候選人和20名證人到案，訊後命2候選人及1名樁腳分別以20萬、15萬和10萬元交保。
據了解，遭調查的議員候選人選區為桃園區，男性、非現任議員，因今年7月與某里長候選人舉辦造勢活動送快篩劑、垃圾袋等物當紀念品，共發出100袋，每袋價值超過30元，所以近日遭人檢舉賄選。
該議員候選人與里長候選人不否認送快篩劑，但強調無賄選之意，目的是為了防疫，替大家健康著想，未料被人曲解成賄選。
桃園地檢署表示，由於案件尚在偵查階段，姓氏恐使當事人身分曝光，因此不便揭露。
檢方訊後認定該議員候選人、里長候選人和一名樁腳違反公職人員選罷法，罪嫌重大，但無羈押必要，因此命3人分別以20萬、15萬和10萬元交保。
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