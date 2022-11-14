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哈士奇送醫死亡飼主怒告求償60萬 毛孩是「物」判敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓護理師前天帶愛犬哈士奇「奇拉」看皮膚病，帶回家2天就死亡，她認為獸醫院沒積極治療害死牠，求償60萬元精神慰撫金，不過法院認為，在民法上寵物屬於「物」的範疇，民法對於侵害財產權或財產上利益，無明文規定可請求精神慰撫金，判蔡姓獸醫師免賠。可上訴。

判決指出，黃女養了「奇拉」好幾年，2015年起固定將「奇拉」送到前金區的這家寵物醫院美容及治療。2020年6月17日，「奇拉」因身體不適，黃女將牠帶到醫院美容順便治療皮膚病。

只不過回家3天後，奇拉病情惡化，回到醫院診斷發現已出現腎衰竭，住院治療一天後，隔天就由黃女帶回家，結果2天後，奇拉就因病情惡化死亡。

黃女主張當時她帶奇拉就醫時，醫院就沒先做檢查，就給奇拉打針治療皮膚病，結果藥物造成奇拉急性肝腎衰竭癱瘓，懷疑是院方判斷錯誤，且沒積極治療害死奇拉，提告向蔡姓獸醫師求償60萬元。

高雄地院審理時，蔡男稱奇拉在6月17日就醫前，體重就嚴重流失，當時血檢報告無法判定是不是罹患急性腎衰竭，且黃女將奇拉接回家後，奇拉還能起身走路，並沒有癱瘓，他已盡醫療責任，並無醫療上的過失。

法官則舉民法規定，認為民法對於不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人可請求賠償相當金額，但對於侵害財產權或財產上利益，並無明文規定可請求精神慰撫金。

法官雖然同情黃女，但認為依民法規定，「奇拉」屬於民法上的「物」，即便牠因蔡男過失死亡，也屬於侵害黃女財產權，並非侵害黃女人格權，另外，民法精神慰撫金的請求權人，僅限父母、子女及配偶等五種親近身分關係者，不含「寵物主人」，因此依民法規定，判蔡男免賠。可上訴。

黃姓飼主將哈士奇送醫後卻病死，她向獸醫索賠６０萬元，但法官認為哈士奇是物，判獸醫免賠。記者張議晨／攝影
黃姓飼主將哈士奇送醫後卻病死，她向獸醫索賠６０萬元，但法官認為哈士奇是物，判獸醫免賠。記者張議晨／攝影

獸醫師 寵物 哈士奇

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