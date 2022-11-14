彭文正聲請北院法官迴避審蔡英文論文案 「無理」遭駁確定

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，一審彭敗訴，二審認為程序有瑕疵，廢棄發回更審。彭不滿發回台北地方法院後，由原法官張詠惠審理，質疑她並非聖人或神，聲請張詠惠迴避，但北院裁定駁回。彭抗告，台灣高等法院也駁回，他再抗告第三審，最高法院駁回確定。

北院本月29日及30日將密集審理。

彭文正委由律師張靜提告，主張訴請確認蔡英文博士論文不存在事件，北院法官張詠惠判駁回，他提上訴，高院廢棄、發回北院更審，但竟仍由張詠惠審理。彭認為，如強加給張詠惠繼續審理，難以期待能做到「不遷怒、不貳過而得認知其錯誤所在」，因此依民事訴訟法第32條第7款、第33條第1項規定聲請張詠惠迴避。

高院認為，既曾判決廢棄北院的判決，則曾參與原判決的承審法官於更為審判的同級審程序，就不是「曾參與前審判決」的法官，張詠惠法官無民事訴訟法第32條第7款應自行迴避事由，北院裁定駁回彭文正聲請法官迴避無違誤。彭文正質疑張詠惠審判公平性，高院認為這是個人臆測，不是民事訴訟法第32條第7款所定的迴避事由，8月17日駁回抗告。

彭再抗告，最高法院維持二審見解，駁回確定。

本件最高法院裁定源於彭文正批評蔡英文事後提出的博士論文及其學位均非真實，遭蔡英文提妨害名譽刑事告訴，指責他抹黑、造謠、散布假消息。彭指因論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在的爭執，造成他的法律地位不安，而提起確認之訴。

因北院判彭敗訴，高院認為彭文正請求確認的事項，是否為民事訴訟法第247條第1、2項所稱之「基礎事實」，涉及訴訟是否具備保護必要的要件。如有疑問，依民事訴訟法第199條規定，審判長應為闡明。如其請求確認之事項屬於「基礎事實」，依民事訴訟法第247條第2項規定，以不能提起他訴為限；倘可提起他訴，則審判長亦應依同法第247條第3項的規定闡明。