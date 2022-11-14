要查政風室主任、檢察官赴招待所案 廉政署今查警政署

警政署政風室前主任黃錦秋、新北地檢署檢察官王凃芝疑涉赴私人招待所，影響司法官箴，法務部下令台灣高檢署、廉政署展開調查；廉政署今天啟程調查黃錦秋，王凃芝則已否認接受招待與辦案有關。

據了解，有關黃錦秋部分，法務部已先將她調離現職，廉政署視察室今天上午則啟程前往內政部政風處併同警政署進行有關詢問，調查黃錦秋有無違反廉政倫理規範、檢察官倫理規範等事項，詢問後，會再約詢黃錦秋本人說明。

至於女檢察官王凃芝部分，據了解，王聲稱是隨同黃錦秋2度前去「88會館」、「信義路銀樓地下室會館」，現場除了含她在內的2名女檢察官，其餘都是警察，並沒有業者在場。

由於新北地檢署已證實王凃芝呈內簽迴避偵辦地下匯兌案件、獲檢察長核准，王凃芝接受招待與原承辦案件有無關聯，檢方仍依「調字案」繼續調查、了解。