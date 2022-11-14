立委怒 司院捐法律扶助基金會14億 第1名用在幫詐欺犯

司法院秘書長林輝煌今至立法院司法及法制委員會報告立法計畫、明年度預算，表示明年度最重要的是智慧財產案件審理法相關法規，完備智財案件、配合國家安全。

林輝煌指出，司法院明年度預算共編列66億7376萬元，較今年增列2784萬元；歲出編列262億4251萬元（約占112年度中央政府總預算案1％），較今年度247億7006萬元，增列14億7245萬4千元。

另外，外界質疑聲浪頗大的法律扶助基金會預算部分，司法院從2004年至今年10月底為止，共捐助了37億9500萬元、業務運作經費162億8674萬元，合計200億8174萬元。法律扶助基金會基金為2千萬元，今年捐助業務運作經費14億2480萬元，合計為14億4480萬6000元。

法界質疑，國家的資源就這麼多，但法扶的預算卻年年增長、排擠其他預算，司法院也沒辦法主動刪減，有很大的檢討空間。

立委陳歐珀質疑，被詐騙的人受苦受難，不應縱容行詐者，但詐欺案增多，司法法扶負擔加重，有沒有做社經分析、提出應對措施？因為法扶會刑事扶助案去年所涉罪名前五名，第一名竟然是詐欺，接下來是背信，「我們到底是要服務被害人還是加害人？」資料竟然顯示服務對象竟是加害人比較多，豈非二次傷害詐騙受害人？

林輝煌解釋，在刑事訴訟程序中，檢察官可以代表被害人做主張，但陳歐珀指的是法律扶助「服務加害人」，邏輯上講不過去。