通緝犯拒臨檢撞傷警被控殺人未遂 法官依妨害公務判6月

有毒品、傷害前科的通緝犯官信隆在北巿開車遇到警察臨檢，衝撞臨檢點，將台北市警保安警察大隊謝姓員警撞倒在引擎蓋上，謝跌落在地，官則加速駛離，被訴殺人未遂、傷害、妨害公務罪，台北地院審結，今天依妨害公務罪判官有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

檢方起訴，2020年12月8日凌晨4時許，官開車行經台北市辛亥路地下道由南往北方向，在羅斯福路、辛亥路口遇到警方實施路檢勤務，官因為被通緝，衝撞路檢員警想逃離現場。

檢警調查，保大謝姓小隊長示意官停車受檢，官卻開車衝撞，導致謝被撞倒在官的車子引擎蓋上，謝後來倒地頭部著地，身體多處擦挫傷。