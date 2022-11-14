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通緝犯拒臨檢撞傷警被控殺人未遂 法官依妨害公務判6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有毒品、傷害前科的通緝犯官信隆在北巿開車遇到警察臨檢，衝撞臨檢點，將台北市警保安警察大隊謝姓員警撞倒在引擎蓋上，謝跌落在地，官則加速駛離，被訴殺人未遂、傷害、妨害公務罪，台北地院審結，今天依妨害公務罪判官有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

檢方起訴，2020年12月8日凌晨4時許，官開車行經台北市辛亥路地下道由南往北方向，在羅斯福路、辛亥路口遇到警方實施路檢勤務，官因為被通緝，衝撞路檢員警想逃離現場。

檢警調查，保大謝姓小隊長示意官停車受檢，官卻開車衝撞，導致謝被撞倒在官的車子引擎蓋上，謝後來倒地頭部著地，身體多處擦挫傷。

檢察官偵查認為，官拒絕受檢開車衝撞員警，有殺人不確定故意，涉嫌殺人未遂、傷害、妨害公務等3罪，由於官另5年內再次犯案，建議法院考量依累犯規定加重量處官的刑度。但台北地院審結，只採認妨害公務罪，判官6月徒刑，得易科罰金18萬元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

妨害公務 殺人 警察

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