通緝犯拒臨檢撞傷警被控殺人未遂 法官依妨害公務判6月
有毒品、傷害前科的通緝犯官信隆在北巿開車遇到警察臨檢，衝撞臨檢點，將台北市警保安警察大隊謝姓員警撞倒在引擎蓋上，謝跌落在地，官則加速駛離，被訴殺人未遂、傷害、妨害公務罪，台北地院審結，今天依妨害公務罪判官有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。
檢方起訴，2020年12月8日凌晨4時許，官開車行經台北市辛亥路地下道由南往北方向，在羅斯福路、辛亥路口遇到警方實施路檢勤務，官因為被通緝，衝撞路檢員警想逃離現場。
檢警調查，保大謝姓小隊長示意官停車受檢，官卻開車衝撞，導致謝被撞倒在官的車子引擎蓋上，謝後來倒地頭部著地，身體多處擦挫傷。
檢察官偵查認為，官拒絕受檢開車衝撞員警，有殺人不確定故意，涉嫌殺人未遂、傷害、妨害公務等3罪，由於官另5年內再次犯案，建議法院考量依累犯規定加重量處官的刑度。但台北地院審結，只採認妨害公務罪，判官6月徒刑，得易科罰金18萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言