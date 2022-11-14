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高雄男喝酒找友代駕 交通違規被攔 警發現駕駛也喝了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市翁男前晚因喝了酒，找一起餐敘的黃男代為駕車，行經鳳山區路口時紅燈右轉，被巡邏警網撞見追至停車場，警方見黃面有酒容，酒測結果超過每公升0.52毫克，逮捕送辦，翁男則被警方開罰。

鳳山警分局南成派出所長陳宗靖、警員鄧子名，前晚9時許，巡邏行經鳳山區保泰路時，發現黃姓男子（33歲）駕車在路口紅燈右轉，隨後駛進一處停車場，警方追至停車場，見黃男車子已停妥，趨前盤查。

當時坐在副駕駛座上的翁姓男子（35歲），隨即下車，告知警方他是車主，繞到駕駛座拿證件時，和警方說「車子是我的，我有喝酒，他沒喝，所以讓他代駕」。

黃男當下沒敢開口，但他一下車，警方就聞到黃身上散發酒氣，詢問黃「你也有喝？」黃坦承「喝了一點」。

警方當場先以酒精感知器檢測黃男，發現紅燈亮起，確定代駕的黃男有酒精反應後，隨即對黃施以酒測，酒測結果超過每公升0.52毫克，讓一旁的翁男當場傻眼，黃被警方上銬，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

翁男則被警方依道路交通管理處罰條例第35條8項，駕駛酒駕，同車乘客可處6000元到1萬5000元的罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鳳山警分局警方對幫翁姓友人代駕的黃姓男子，施以酒測，結果酒測超過標準值，讓一旁的翁男傻眼。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方對幫翁姓友人代駕的黃姓男子，施以酒測，結果酒測超過標準值，讓一旁的翁男傻眼。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方以酒精感知器檢測幫友人代駕的黃姓男子，發現紅燈亮起，確定代駕的黃男有酒精反應。記者石秀華／翻攝
鳳山警分局警方以酒精感知器檢測幫友人代駕的黃姓男子，發現紅燈亮起，確定代駕的黃男有酒精反應。記者石秀華／翻攝

停車場 酒測 酒精

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