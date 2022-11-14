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龍井車禍女新娘 復健有進展 母親望有法律約束移工

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市龍井區28歲陳姓準新娘6月2日騎車遭逃逸移工開車撞擊後昏迷，8月上旬清醒，經母親陪伴積極復健，至今已有大幅進展，20日將從台中榮總出院。陳母感謝上天慈悲，說女兒恢復了6、7成，但最希望的是，政府能重視外籍移工在台犯案導致國人受害該如何補救。

此案發生6月2日傍晚，阮姓移工開車載著另5名逃逸移工，行經龍井中華路三段與中山中路二段口時，因闖紅燈撞上騎機車的陳女，造成她顏面骨骨折、肝臟撕裂傷，昏迷指數6，而她原本23日即將與男友結婚。

6名移工肇事後分頭逃逸，警方後來陸續逮回。駕車的阮姓移工說，當天剛做完工作要回住所，因未注意燈號而生意外，對造成陳女重傷昏迷相當後悔，並請法官輕判，讓他能工作賠償陳女損失。台中地院日前依肇逃等罪將阮姓移工判刑1年6月，刑滿後驅逐出境。

陳母說，她原是慈悲之人，在工廠當作業員時，也對越南移工特別好，但是發生這件事，她認為不能原諒。因為一輕縱，會讓移工認為在台灣即使傷了人、犯了法，仍可以輕鬆面對。她認為，能夠到台灣工作，對移工而言已是難得的機會，他們不好好珍惜，卻無照駕車、撞紅燈、逃逸，行為已是囂張至極，因此她在法庭上曾說不願意原諒。

陳母感嘆，因為這件事，把她的家庭搞得亂七八糟，除了女兒身心受傷，至今花了上百萬元，卻未得到任何賠償。她感嘆，政府既然要引進外勞，為何法律上沒有配套，讓被害人得不到賠償，而明明知道阮姓移工沒有駕照，借給他車的人為何沒有罪責？希望政府能有法令來約束他們，才不會讓他們傷害到國人。

陳女受傷之初，因為狀況不佳，醫院一度建議送機構，但陳母堅持陪同做復健，使得狀況大有進步，目前已能自行上廁所、吃飯。陳母說，女兒因傷到腦部，雙手還無力，記憶力也受影響，但所幸都有進步，準女婿和女兒從國中就走在一起，至今亦能陪伴在旁，希望女兒的復健之路未來會愈來愈好。

陳母說，女兒因傷到腦部，雙手還無力，仍持續復健。圖／陳母提供
陳母說，女兒因傷到腦部，雙手還無力，仍持續復健。圖／陳母提供
陳女復健有成，但仍有漫長復健之路要走。圖／陳母提供
陳女復健有成，但仍有漫長復健之路要走。圖／陳母提供
陳女復健有成，但仍有漫長復健之路要走。圖／陳母提供
陳女復健有成，但仍有漫長復健之路要走。圖／陳母提供

移工 復健

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