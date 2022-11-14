村長賄選1票飆到4千元創新高 雲檢認為和這原因有關

雲林縣水林鄉柳姓村長候選人疑涉賄選，1票竟以3到4千元高價行賄，昨天遭雲林地檢署偵辦，複訊後今以10萬元具保候傳，為雲林查賄以來村長選舉最高價；檢方懷疑因近投票日選情激烈，才抬高「票價」，但也可能連同其他議員候選人的合併結構性買票，深入調查中。

雲林地檢署檢察官指揮雲林調查站、虎尾分局，獲得情資並展開監聽，昨天陸續通知水林鄉村長柳姓候選人（61歲）及受賄民眾共6人到案。案經檢察官訊問後，認為柳涉犯選罷法交付賄賂罪嫌重大，今天諭令10萬元具保候傳。

主任檢察官吳文城指出，，柳姓候選人涉嫌於登記參選後，以每票現金3000元或4000元，向選區的選民買票，並請求投票支持。受賄選民並自動繳回現金9000元後請回，柳則諭令10萬元具保候傳。

至於村長買票行情已飆到1票4千元，檢方指出，從往常查賄，通常愈接近選舉，買票的金額愈高，或是競爭愈激烈選區的賄選金額也比較高，該案也有可能是連同其他選舉項目合併買票，屬結構性賄選，將再進一步追查。