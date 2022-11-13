狹路相逢持刀殺害仇家 雲林地檢聲押1男

陳姓男子和有舊怨的黃姓男子昨晚在雲林縣古坑鄉狹路相逢，黃男遭陳男持刀猛刺傷重不治；雲林地檢署認為陳男涉犯殺人重罪向法院聲請羈押，另1名涉案的吳姓男子交保候傳。

雲林地檢署今天下午相驗，黃男的刀傷集中在頸部和胸部，將擇日解剖，確認確切死因，由於陳男涉犯殺人重罪，檢方晚間向法院聲請羈押，而也有參與鬥毆的吳男交保候傳。

雲林縣斗南警分局表示，昨天深夜11時許接獲民眾報案，指稱在古坑鄉149線桂林路旁，有人遭砍傷，警方獲報後立即出動快打警力到場處理，嚇阻事端。

警方到場後發現黃男（20歲）遭人刺傷倒在路旁，立即將黃男送往台大醫院斗六分院急救，仍不治身亡。

警方在現場立即逮捕陳男（22歲），並查扣犯案用的蝴蝶刀，並將在場的5人一併帶回詢問及釐清案情。

陳男向警方供稱，黃男曾嘲笑他朋友騎車自摔，讓他心生不滿，因此昨晚相遇時想為朋友出氣上前理論，雙方一言不合發生口角，所以才拿出刀械刺殺黃男。