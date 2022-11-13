88招待所主角郭哲敏昔「親信」爆料 曾遭打斷腿住院

名模錢帥君男友郭哲敏涉洗錢遭檢警偵辦，接連扯出警大校長陳檡文、檢察官黃錦秋及王涂芝出入豪宅招待所風波，傳聞相關影片及訊息的爆料者是郭男昔日親信「阿令」，今晚有自稱郭男親信的李姓男子上網爆料，聲稱2021年曾被郭男利用超跑洗錢打斷腿，還軟禁在大直香榭花園酒店數天，但強調「88會所」外流影片不是他，也沒拷貝任何影像；由於文章還附上照片內，檢警已關注這篇PO文，不排深入調查。

文章內容指，「我是李冠濰，媒體的腿被打斷就是我，這是我2021年3月8日驗傷單，當時已經沒有88會所，因為88會所在2020年已經停業，所以沒有所謂的離開偷拿影片，我本人確實投訴政風室，因為被郭哲敏軟禁在大直香榭花園酒店數天，還脅迫家裡拿錢來贖我」。

文章指出「我的左腿被打斷，我冒著生命危險，去政風室投訴郭哲敏的所有犯行，我再次強調，我並沒有拷貝任何影像，沒有去過88會所，郭哲敏利用超跑公司在洗錢，不但把車主與投資人的錢都占為己有，還把所有的責任都推給我，所以我決定站出來，將全部的事情昭告大眾」。

李姓男子說，他想敘述幾個疑點，首先各大媒體說離職員工爆料，但所有一切都不是他，因為他沒有88會館的影像，.也沒有辦法提供任何影片資料給記者，他到政風室投訴內容製作筆錄，只有針對郭哲敏的犯罪集團資料證據，沒有提過林秉文先生，他只是對偵辦他案件的警察不滿，對他們的處理不當投訴政風室。

警政署政風室主任黃錦秋得知他的檢舉信後立刻偵辦，如此願意伸張正義辦案的檢察官，還需要存在質疑嗎？為何利用進入松勤88的這個理由，就把黃主任跟王檢察官的正義人士直接換掉呢？

李男強調，「案件才剛開始辦一小部分，還有很多不法正在偵辦，確用這種方式終止，讓主嫌能逍遙法外」。單純同事聚會，在場無不法人員，沒有業者業主，這樣就是一個官商勾結的聚會？如果在場有其他關係人存在請問證據在哪裡呢？這是不是郭哲敏集團想要拖慢偵辦的要進度的技倆呢？