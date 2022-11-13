台東查賄前進離島 花蓮高分檢將派檢察官駐蘭嶼綠島
檢察總長邢泰釗今天到台東視察，台東地檢署檢察長戴文亮，率領台東地區檢、警、調、移、政風等單位，共同宣讀反賄選宣言，花蓮高分檢檢察長洪培根到場宣告「將指派2名二審檢察官進駐綠島、蘭嶼」查賄，隨即點放原民竹筒炮，展現查賄決心。
邢泰釗表示，成功查賄是反賄選最好宣傳，才能讓台東民眾感受到，檢察官維護選舉公平的決心，也期許候選人專心以政見爭取選民認同，絕不能賄選，也要讓投機者不敢賄選，共同建構公平選舉秩序。
洪培根指出，花蓮高分檢近期將指派2名二審檢察官，在選前進駐台東綠島、蘭嶼， 要以一、二審團隊合作辦案，讓離島鄉親看見地檢署查賄決心，也期許不要有任何賄選賣票行為。
戴文亮表示，東部人力一直不足，這次高分檢進駐離島查賄，是查賄決心展現，另台東地檢接獲選舉不法情資，已立案調查130件，呼籲全民一起為台東這塊淨土齊力合作，鼓勵民眾勇於檢舉，讓賄選無所遁形，地檢署將秉持「有聞必查、有據必辦」態度，持續完成選舉查察工作。
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