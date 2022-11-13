台南某市議員候選人涉買票 法官以人物證具全駁回羈押

九合一選舉前，台南地檢署查出山地原住民選區某市議員候選人以每票1萬元至1萬5千元不等代價，涉嫌行賄選民，候選人否認買票。檢察官偵訊後今天以涉投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人及湮滅證據之慮，向法院聲請羈押禁見；但法官以證人證述明確，有證物可佐，案情並無不明，難認有共犯存在，駁回羈押禁見，當庭釋放。南檢表示將提抗告。

南檢檢察官錢鴻明今年11月間接獲檢舉本屆台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員候選人行賄選民情資，經掌握事證後，前天下午指揮法務部調查局台南市調查處、台南市刑警大隊等人持搜索票前往候選人競選總部執行搜索，並拘提市議員候選人，傳喚17名選民釐清。

檢察官偵訊後，認為該名市議員候選人今年9月至11月間，以每票現金1萬元至1萬5千元不等代價，涉嫌行賄台南市境內具有山地原住民選舉權選民，企圖以此影響選舉結果，並認為市議員候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，昨天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見。

這名市議員候選人承認有分別交付兩名證人款項，辯稱上開款項是幹部車馬費，否認涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪嫌。

法官認為，檢察官聲請羈押書所載犯罪事實，證人證述明確，並有通訊監察書等證物在卷可稽，足認被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項罪，犯罪嫌疑重大。

法官根據檢察官羈押聲請書所載被告賄賂證人犯罪事實業經證人證述明確，有證物可佐，案情並無不明之處，他6名證人都已到案，檢察官訊問完畢，並有相關證物扣押在案，尚難認有共犯存在。