快訊

影／金門「颳韓流」！韓國瑜飛金門為楊鎮浯輔選 萬人空巷交通打結

中部2歲童已打公費疫苗竟「頭長角」染肺炎鏈球菌亡

本土+1萬8571例！40例境外、61死 莊人祥：較上周日下降23.6％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑色膠帶3改成8 車牌變造太粗糙 酒駕累犯再吞刑責

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄盧姓男子因酒駕被吊扣車牌，他為了能上路繼續開車，從友人拿到兩張偷來的車牌，且車牌上的「3」還被對方用膠帶改成「8」，結果因變造痕跡太粗糙被警方識破，盧男不僅吞下收受贓物罪，被判刑3個月，還因變造特種文書，被判拘役50天，均得易科罰金確定。

判決指出，盧男2019年因酒駕被判刑2個月，他的車牌也因此被吊扣2年，無法繼續上路，但盧為了繼續上路，去年4月間，從友人那取得拿到2張從康姓車主處偷來的車牌。

為了避免遭警方辨識，盧男的友人還將車牌上的「3」以黑色膠帶改成「8」，變造後再將車牌交給盧男。去年5月盧開車上路，結果因車牌變造的太粗糙，在三民區一帶被員警識破，被警方攔下盤查。

員警調查後，發現盧懸掛的車牌不僅經過變造，還是竊取自康姓男子的轎車，盧辯稱車牌是友人交給他，警詢後依收受贓物罪、變造特種文書等罪移送法辦。

高雄地院簡易庭審理時，盧男坦承犯行，法官認為，盧男酒駕被判刑後車牌已遭吊扣，但他為求能繼續開車，明知車牌來路不明，且對方交付時還經過變造，卻仍懸掛上路，全案審結依收受贓物罪，判刑3個月，另變造部分則處拘役50天，均得易科罰金。

盧男認為判刑過重上訴，高雄地院上訴審法官認為原判決認事用法，均無違誤，量刑妥適，駁回盧的上訴確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盧姓男子將別人偷來的車牌經過變造後上路，因改得太粗糙被員警識破，被高雄地院判刑。記者張議晨／攝影
盧姓男子將別人偷來的車牌經過變造後上路，因改得太粗糙被員警識破，被高雄地院判刑。記者張議晨／攝影

酒駕 車主

延伸閱讀

通緝男疑臉紅酒駕撞巡邏車 拒測、危險駕駛等開罰22萬

高虹安合體影片遭爆合成 綠委：請問郭台銘認同加班費變小金庫？

陳時中競辦批浪費司法資源 徐巧芯反酸：為何告「熔爐二創」的網友？

高雄酒駕大叔做健康操逃避酒測 苦主又是薑母鴨

相關新聞

黑色膠帶3改成8 車牌變造太粗糙 酒駕累犯再吞刑責

高雄盧姓男子因酒駕被吊扣車牌，他為了能上路繼續開車，從友人拿到兩張偷來的車牌，且車牌上的「3」還被對方用膠帶改成「8」，...

通緝男疑臉紅酒駕撞巡邏車 拒測、危險駕駛等開罰22萬

葉姓男子涉嫌在雙11下午3時許，開車行經北市士林區承德路4段，遭警方發現未繫安全帶、臉紅疑似酒駕，葉男先假裝配合又趁隙衝...

共和黨主席周克琦涉發放走路工賄選 遭約談搜索 法院裁5萬交保

共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替共和黨台北市長及台北市議員候選人期約...

義務役兩度嗆班長「跟我下眉角」 下場慘了判8月徒刑

21歲葉姓男子前年在陸軍步兵257旅服義務役，做打飯班勤務被班長糾正態度，卻不服領導，他首次回嗆下士班長「還是要到外面試...

女子不滿男子欠錢不還 上網公開他姓名地址吃官司

陳姓女子因不滿林姓男子欠債不還，她上網後在臉書「永康大小事」社團，公開刊登林臉部照片、姓名及住址，供不特定多數人瀏覽。台...

高雄男法院「濫訴」數百件法官受不了...處罰6萬盼收手

高雄蔡姓男子擔任母親的監護人，多次代理母親提告，不斷打民事官司，卻不繳納裁判費，被駁回後又再提抗告，連法官、書記官都被他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。