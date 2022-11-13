黑色膠帶3改成8 車牌變造太粗糙 酒駕累犯再吞刑責

高雄盧姓男子因酒駕被吊扣車牌，他為了能上路繼續開車，從友人拿到兩張偷來的車牌，且車牌上的「3」還被對方用膠帶改成「8」，結果因變造痕跡太粗糙被警方識破，盧男不僅吞下收受贓物罪，被判刑3個月，還因變造特種文書，被判拘役50天，均得易科罰金確定。

判決指出，盧男2019年因酒駕被判刑2個月，他的車牌也因此被吊扣2年，無法繼續上路，但盧為了繼續上路，去年4月間，從友人那取得拿到2張從康姓車主處偷來的車牌。

為了避免遭警方辨識，盧男的友人還將車牌上的「3」以黑色膠帶改成「8」，變造後再將車牌交給盧男。去年5月盧開車上路，結果因車牌變造的太粗糙，在三民區一帶被員警識破，被警方攔下盤查。

員警調查後，發現盧懸掛的車牌不僅經過變造，還是竊取自康姓男子的轎車，盧辯稱車牌是友人交給他，警詢後依收受贓物罪、變造特種文書等罪移送法辦。

高雄地院簡易庭審理時，盧男坦承犯行，法官認為，盧男酒駕被判刑後車牌已遭吊扣，但他為求能繼續開車，明知車牌來路不明，且對方交付時還經過變造，卻仍懸掛上路，全案審結依收受贓物罪，判刑3個月，另變造部分則處拘役50天，均得易科罰金。

盧男認為判刑過重上訴，高雄地院上訴審法官認為原判決認事用法，均無違誤，量刑妥適，駁回盧的上訴確定。