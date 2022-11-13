通緝男疑臉紅酒駕撞巡邏車 拒測、危險駕駛等開罰22萬

葉姓男子涉嫌在雙11下午3時許，開車行經北市士林區承德路4段，遭警方發現未繫安全帶、臉紅疑似酒駕，葉男先假裝配合又趁隙衝撞巡邏車逃逸，警方隨即攔截圍捕約15分鐘，在路上熱心民眾幫助下，眾人以車包圍逮捕葉男，全案依公共危險等罪嫌送辦，另無照駕駛、酒測拒檢、危險駕車、闖紅燈等違規，共計開罰22萬餘元。

警方指出，11月11日下午3時許，警方在承德路四段北往南方向執行取締酒後駕車勤務，43歲葉男未繫安全帶、面色潮紅有酒容，遭警方攔查，葉男假裝配合靠邊停車，又趁隙衝撞巡邏車逃逸。

警方隨即鳴警笛攔截圍捕，葉男葉嫌沿承德路五段往南右轉百齡橋方向逃逸，沿途危險駕車、違反號誌、行駛機車道等行為，15分鐘後至承德路四段與中正路口，由公車、自小客車、機車等熱心民眾以車幫忙圍捕下，逮捕葉男。

葉男拒絕酒測，且謊報假身分，最後仍被警方識破，查出有偽造文書通緝犯身分，全案解送歸案並依公共危險、妨礙公務罪嫌送辦。士林警方在追捕過程中，因葉男開車衝撞警車，造成巡邏車右後保桿毀損，幸好無人員受傷。葉男交通違規包含無照駕駛、酒測拒檢、危險駕車、闖紅燈，逐一舉發，共開罰22萬2900元。