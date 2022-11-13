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共和黨主席周克琦涉發放走路工賄選 遭約談搜索 法院裁5萬交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替共和黨台北市長及台北市議員候選人期約賄選。台北地檢署11日指揮調查局台北市調處，約談周克琦，檢方複訊後依違反選罷法期約賄選罪10萬元交保，但周拒絕遭檢方聲押，台北地院12日下午裁定5萬元交保，周則立刻辦保離去。

周克琦涉嫌賄選遭檢調搜索調查，檢調共計搜索6處所約談周等7人，檢方複訊後依涉嫌違反公職人員選舉罷免法，諭令10萬元交保。周拒絕交保，檢方改聲押，台北地院開庭後認為無羈押必要，裁定5萬元交保，周則立即辦保離開法院。其餘被傳喚的潘男，檢方以10萬元交保候傳，另5人為支持主和重要幹部，請回並限制住居。

周克琦身為共和黨及333政黨聯盟兩個政黨黨主席，是國內政治陳抗常客。日前美國前國務卿龐培歐訪台，至總統府會見蔡英文總統時，周男便在自由廣場集結群眾，要求龐培歐「滾蛋」，後來因非法集會遊行遭警方舉牌警告兩次並施以保護管束。據了解，檢調目前僅掌握周男涉嫌賄選，但尚無事證顯示與共和黨台北市長候選人或市議員候選人有關，因此未約談兩名候選人。

共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替共和黨台北市長及台北市議員候選人期約賄選。台北地檢署11日指揮調查局台北市調處，約談周克琦。本報資料照片
共和黨及第三勢力333政黨團結聯盟黨主席周克琦，涉嫌以發放走路工及舉行餐會等方式，替共和黨台北市長及台北市議員候選人期約賄選。台北地檢署11日指揮調查局台北市調處，約談周克琦。本報資料照片

共和黨 2022大選 台北市選舉

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