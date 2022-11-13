女子不滿男子欠錢不還 上網公開他姓名地址吃官司

陳姓女子因不滿林姓男子欠債不還，她上網後在臉書「永康大小事」社團，公開刊登林臉部照片、姓名及住址，供不特定多數人瀏覽。台南地院依陳女違反個人資料保護法，判處有期徒刑4月，得易科罰金，以1千元折算一天，案可上訴。

檢警查出，陳姓女子因與林姓男子有金錢糾紛，而對林心生不滿，明知林的姓名、住址等都屬個人資料保護法第2條第1款所定個人資料，今年年6月9日8點47分前，陳女在不詳地點，利用電子產品連結網際網路後，以所申設之帳號登入社群軟體臉書，並在臉書「永康大小事」社團，公開刊登林臉部照片、姓名及住址，供不特定多數人瀏覽。

法官認為，陳女所為，觸犯個人資料保護法第41條第1項，違反同法第20條第1項非公務機關非法利用個人資料罪。審酌陳女僅因金錢糾紛，竟未能克制情緒及理性處事，率爾在社群平台臉書揭露林個人資料，使林隱私受到損害，並考量陳女犯罪動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，判處4月徒刑。

另外，陳女於同一文章中指摘林男「專在詐騙人家的錢」文字，認為陳女涉犯誹謗罪嫌，但陳女於警詢及偵查中都辯稱，她在臉書這樣寫，是因為林有欠她錢，還有簽本票給我，但林都沒還錢。