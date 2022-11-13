高雄男法院「濫訴」數百件法官受不了...處罰6萬盼收手

高雄蔡姓男子擔任母親的監護人，多次代理母親提告，不斷打民事官司，卻不繳納裁判費，被駁回後又再提抗告，連法官、書記官都被他告，光是高雄地院各種訴訟、聲請案就高達數百件。高雄地院認為蔡男形同「濫訴」，浪費司法資源，處罰6萬元，希望他別再亂告。

法界表示，「濫訴」是指原告起訴基於惡意、不當目的或有重大過失，客觀上缺乏事實及法律依據，也就是基於騷擾被告、法院，延滯或阻礙被告行使權利的目的起訴，依民事訴訟法規定，若明顯有濫訴行為的原告、法定代理人或訴訟代理人，最重可處12萬元罰鍰，還要負擔訴訟費用。

判決指出，蔡男的母親患有失智症，因意思能力喪失，因此2021年2月起由蔡男擔任母親的監護人。蔡男卻次以母親名義提告，包含醫院、衛生局等，都是他提告對象，求償金額從數十萬到數百萬不等。

由於民事案件須繳納裁判費，蔡男以母親名義提告的案件，積欠14萬餘元裁判費，蔡男卻都不願繳納，法院要求蔡男繳納方便訴訟進行，蔡男也不理，最後駁回蔡的聲請後，他又提抗告，不斷在提告、駁回、再提抗告間來回。

不僅於此，蔡的起訴狀列舉被告的行為，都用嫌團欺詐、偽文重謗、拘虐詐脅等語意不明的文字，也沒說明請求權基礎及提出相關事證，連承辦他案子的書記官、法官都被列為起訴對象。

雄院法官清查，蔡男以母親名義提起的訴訟，在雄院就有7件，雖然訴訟聲明稱母親的訴訟利益讓給蔡男，但實際每件訴訟都是蔡男所提，且他自己在雄院還另提出數百件訴訟、聲請，最後因未繳納裁判費，多半都被法院裁定駁回。

只不過蔡男訴訟遭駁回後，又另提抗告，雄院法官因為蔡男案件，被迫再另外撰寫補繳抗告費用及駁回其抗告的裁定，由於蔡男都未繳納裁判費，公文書信的往返郵資，最後只能全民買單，造成訴訟資源的浪費。