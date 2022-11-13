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台南山地原住民市議員候選人涉現金賄選聲押 每票1萬至1.5萬
九合一選舉前，台南地檢署查獲首件市議員候選人涉及現金賄選案，檢察官昨天指揮警調調查人員前往山地原住民區某市議員候選人競選總部搜索，拘提市議員候選人，檢察官偵訊後，認為該名市議員候選人以每票現金1萬元至1萬5000元不等代價，涉嫌行賄選民，涉投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見，法院尚未開羈押庭。
台南地檢署檢察官錢鴻明於今年11月間接獲檢舉本屆台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員候選人行賄選民情資，經掌握具體事證後，昨天下午指揮法務部調查局台南市調查處、南部地區機動工作站、台南市刑警大隊、新營、永康、第六警分局、南檢黑金組檢察事務官，持搜索票前往候選人競選總部等處所執行搜索，並拘提市議員候選人及其助理2人，傳喚鍾等17名選民釐清案情。
檢察官偵訊後，認為該名市議員候選人於今年9月至11月間，以每票現金1萬元至1萬5000元不等代價，涉嫌行賄台南市境內具有山地原住民選舉權選民，企圖以此影響選舉結果，認該市議員候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向台南地方法院聲請羈押禁見。
台南地檢署檢察長葉淑文說，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查賄選情事，展現反賄選決心，對於任何選舉不法情事均會積極查辦，也呼籲民眾，若曾經接獲候選人直接或透過他人賄選或任何不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達1000萬元，且對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。期盼共同為建立一個乾淨、公正的選舉環境與選風而努力。
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