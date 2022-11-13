屁孩剛獲緩刑又再犯 不想入監牽拖父母、國軍不給機會

21歲潘姓男子未成年時犯傷害罪被判刑，法官認為他少不更事，給他緩刑自新，結果判決確定後1個半月，又跟陣頭涉入聚眾鬥毆，被判刑6月，最後被撤銷緩刑。潘不服提抗告，稱鬥毆是受父母剛離婚影響，他也曾試著從軍自新，但體檢未過，入監對矯正沒幫助，但法官認為，潘犯兩罪罪質雷同，駁回他的抗告。

判決指出，潘男4年前、17歲時和友人犯下傷害罪，被屏東地院判刑1年4月，經上訴後，高雄高分院法官考量他案發時未成年，去年6月宣判時，給予緩刑4年，並要接受法治教育4場次，讓潘有機會改過自新。

結果判刑確定後，潘男並未珍惜法官給予的刑罰優惠，不僅繼續參與宮廟活動，去年8月間，他跟隨陣頭到萬巒鄉參加廟會活動時，因鞭炮擺放問題和其他陣頭發生糾紛，在堂主一聲令下，夥同10多人與對方大打群架，最後涉案10多人被警方帶回，潘也被依聚眾鬥毆罪，判刑6月得易科罰金確定。

由於鬥毆時正好為緩刑執行期，屏東檢方認為潘男不珍惜緩刑機會，在傷害罪判刑確定後1個半月，又在緩刑期間犯聚眾鬥毆罪，兩件罪質相近，可見他法治觀念薄弱，聲請撤銷緩刑，獲得屏東地院裁准，潘男必須入監。

但潘男不服，主張他的父母從他小時候就因外遇、經濟等問題爭吵，他沒辦法從家庭裡找到解決問題的方式，只能尋求外界朋友慰藉，當時他跟陣頭鬥毆時，正好父母剛離婚3個月，會再犯不能說跟父母親沒有關係。

潘男還稱，他不是要將鬥毆原因歸責於父母親，他也曾試著想要脫離宮廟生活，還曾報考國軍志願役士官，希望從軍改變自己，只不過通過智力測驗後，卻因體檢卡關而未錄取，如果撤銷緩刑，反而讓他從狀況不佳的宮廟環境，進入更不適合的監獄裡，對於要協助他矯正來說，無異於「緣木求魚」，沒有任何幫助