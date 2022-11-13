影／東勢警與環監單位稽查取締噪音車 取締3輛違規車

台中市新社區協中街是通往台中新社重要道路，假日車流量高，東勢警分局取締危險駕車、違法改裝車輛、無照駕駛等違規，昨會同環保局、監理站等單位聯合稽查，攔查疑似改裝車輛8輛，實施噪音檢測並告發使用中機動車輛噪音未符合管制標準計3件，環保局依噪音管制法告發。

東勢警分局長陳松寅表示，引擎排氣管噪音及汽、機車改裝引擎、底盤、電系、排氣管等重要設備改裝違規部分事涉專業認定，因此邀集權責單位共同組成「環警監聯合稽查小組」，執行違規改裝排氣管及違反噪音管制法案件聯合稽查工作，為了讓居民有安寧的居住環境。

也執行取締酒後駕車與防制危險駕車等勤務，有效遏止違規用路人之僥倖心態並防制事故發生，平時針對民眾反映噪音車輛經常行駛區域或危險駕車路段，規劃勤務加強巡邏查察，主動攔查非法改裝噪音車輛，蒐證後通報環保機關。