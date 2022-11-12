政黨主席涉賄選 北檢聲押法院裁定5萬交保
台灣某政黨周姓黨主席涉嫌為特定台北市長候選人及市議員參選人買票，台北地方檢察署昨天搜索約談周男等7人，向法院聲請羈押周男，法院今天下午裁定以新台幣5萬元交保。
檢調接獲檢舉，台灣某第三勢力的政黨周姓黨主席，涉嫌於今年9至10月間，以走路工或餐會方式，為特定台北市長候選人及台北市議員參選人買票，涉嫌違反公職人員選舉罷免法99條第1項等罪嫌。
北檢昨天指揮調查局台北市調處兵分6路，搜索周男住處及辦公室等地，並約談周男等7人說明。
檢察官複訊後，原本諭知周男、潘男各以10萬元交保，其餘5名被告限制出境出海，但因周男拒絕交保，檢察官改向法院聲請羈押禁見，台北地方法院訊問後裁定以5萬元交保。
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