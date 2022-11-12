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法務部：從重究責詐欺集團囚禁案 除惡務盡

中央社／ 台北12日電

法務部今天表示，針對近日發生的詐欺集團囚禁、凌虐被害人等嚴重戕害人權犯罪，檢警機關已全力偵辦，一定除惡務盡、從重究責，不法之徒切勿以身試法，否則後悔莫及。

法務部發布新聞稿表示，行政院長蘇貞昌非常重視此類重大刑案，日前於主持治安會報時即表示，「台灣不是柬埔寨，誰敢作奸犯科，政府必定徹底打擊，清剿到底。」

新聞稿指出，為展現政府打擊詐騙集團、減少民眾或社會受到詐騙損失的決心，行政院已於7月間頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐」、「堵詐」、「懲詐」及「阻詐」四大面向建立跨部會合作機制。

法務部表示，身為偵查打擊面向的主辦機關，已責請台灣高等檢察署建構專責查緝及督導中心，為進一步達到溯源追緝幕後首腦的目標，更督請高檢署擬定「跨境詐欺集團溯源斷根計畫」及「跨境網路犯罪大數據查緝計畫」。

法務部說，檢警調等執法機關秉持「強力瓦解、全面徹查、嚴查速辦、從重求刑」等執法共識，全面查辦相關案件，主動向上溯源，務求清剿瓦解詐欺、人口販運、戕害人權等犯罪組織及共犯集團。

法務部呼籲，政府絕不容許任何破壞社會治安、造成國人傷亡或財產損失的犯罪發生，對於詐騙集團以不法手段囚禁、凌虐被害人等嚴重戕害人權的犯罪行為，一定除惡務盡，全國執法機關將以積極溯源、斬斷金流、消滅組織、從重究責為手段，全面查辦。

法務部 詐騙集團 詐欺

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