屏東人蛇集團誘騙10人赴柬 檢方起訴3女1男法院續押3人

屏東地檢署偵辦柬埔寨詐騙人蛇集團案，首波行動逮捕陳、賴、周、林等3女1男人口販運集團成員，以底薪4萬元誘騙被害人出國從事合法的電腦打字工作，實則從事不法的電信詐騙，若不順從就拘禁暴力相向；檢方10日偵結，依偽造文書、組織犯罪等罪嫌起訴4人，地院裁定陳姓、賴姓女子、林姓男子續押，諭令周姓女子5萬元交保。

檢警調查，陳女、賴女、周女、林男等4人年僅20多歲，陳女是「人事部」小組長，負責管理組員及查驗組員行動電話內容，並誆騙國人出境加入該集團；賴女是「人事部」組員兼財務，負責誘騙國人出境加入犯罪集團、管理零用金、並自其名下帳戶協助發放代墊款，再回報其他集團成員以有效完成獲利核算及分潤等事宜，每招1人可獲1000美元報酬，誘騙10人赴柬。

檢方起訴指出，該人蛇集團佯稱「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月新台幣4萬，獎金另計」等話術，誘使國人應徵，待應徵者誤信同意出國後，即分別由林男及其他在國內的集團成員，駕車載送辦理護照、前往機場等，如果被害人未攜帶疫苗接種紀錄卡，則回報由集團成員，將偽造的疫苗接種紀錄卡電子檔傳給林姓男子，林至超商印出後，交由被害人出示機場查驗人員，讓被害人順利出境。

檢警追查，已有10名人受害，其中有8人是原住民身分，檢方經數月調查後，依詐騙、偽造文書、組織犯罪等罪嫌起訴4人，移審後，屏東地院裁定陳女、賴女、林男續押，周女5萬交保。檢方強調，全案持續擴大偵辦中-，追查其他未到案的共犯。