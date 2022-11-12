資深女主管盜領客戶美金4.1萬元 金管會裁罰銀行600萬

凱基銀行北門分行張姓女主管因缺錢花用，利用受客戶所託，持其印章轉帳機會，近1年來累計盜領帳戶美金4萬1000元，客戶察覺異常提領後報警，張女東窗事發辭職，已賠償美金4萬2000元，而金管會認未確實執行內控核處銀行600萬罰鍰，法官認她犯銀行職員背信罪處1年10月，緩刑3年。

檢警調查，張女自1990年起至去年5月止，先後在第四信用合作社、萬泰、凱基銀行任職，共計30多年，是名資深銀行職員。她任職凱基北門分行作業主管期間，因缺錢使用，利用其受客戶之託，持對方印章轉帳服務機會，未經同意，自2020年4月起迄2021年1月間，每月提領美金1000至5000不等款項，累計美金4萬1000元。

直至客戶發現帳戶有異常提領情事，向凱基銀行詢問後，由銀行報警處理，經台南市警五分局查獲。

張女犯後坦承犯行，辭去凱基銀行職務，並已賠償美元4萬2000元給客戶。張女供詞與客戶、凱基銀行告訴代理人證述相符，認事證明確。

然而，張女盜領客戶存款，不僅損及客戶，導致凱基銀行的財產損失，更因此使凱基銀行遭金管會以未確實執行內部控制制度等為由，核處600萬元罰鍰。