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選前不鬆懈 澎湖馬公查獲流動天九牌賭場

中央社／ 澎湖縣12日電

選舉僅剩最後2週，警方全力掃蕩不法，澎湖馬公分局今天在市區一處僻巷內查獲天九牌賭場，現場查扣點鈔機與5600元抽頭金，陳姓主持人與賭客17人依法偵辦。

馬公警分局發布訊息指出，選戰進入最後關鍵，警方接獲線報，有賭場隱藏在馬公忠孝路一帶流竄，分局長何明祥指示成立專責小組積極偵辦，經多日查訪、埋伏，發現現場有多人聚集及異常出入，研判確有人於內聚賭。

警方昨天深夜見時機成熟，趁賭客進出入賭博開門之際，以優勢警力衝進屋內控制現場，屋內一樓有高姓等3人在聊天未參賭，警方在2樓處發現有賭客聚賭，包括有陳姓主持人及賭客共17人，現場查扣點鈔機、天九牌、骰子、瓷碗等賭具，抽頭金5600元，陳姓主持人依賭博罪移送地檢署偵辦，其餘賭客依社會秩序維護法裁處。

何明祥表示，選舉競選期間，警方查賄重點工作，但對賭博不法等行為，隨時強力取締查緝，呼籲民眾切勿以身試法。

馬公 賭博

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