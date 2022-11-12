台東縣議員參選人樁腳贈禮品涉賄選 1萬元交保

台東地檢署查獲南迴地區葛姓樁腳涉嫌贈送價值350元禮盒給選民，期約支持某縣議員參選人，檢方偵訊後將葛員以1萬元交保，並對這名縣議員參選人持續蒐證中。

台東地檢署主任檢察官陳筱茜今天接受中央社記者電話訪問表示，檢察官羅佾德11日指揮台東縣警察局大武分局搜索縣議員參選人的葛姓樁腳住所，並傳喚葛員到案。

經檢察官訊問後，認為葛員涉嫌以交付價值新台幣350元的禮盒（內含醬油膏、罐頭等物）予選民約其投票支持某縣議員候選人，違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知1萬元具保。

台東地檢署呼籲，買票賄選嚴重破壞選舉公平性，影響民主法治健全發展，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎撥打檢舉專線08000240994，共同為乾淨選舉努力。