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詐騙10人至柬埔寨 屏檢起訴4幹部續追其他共犯

中央社／ 屏東縣12日電

屏東地檢署偵辦人蛇集團以求職打工為幌子誘騙民眾至柬埔寨案，10日首波偵結，依妨害自由、偽造文書印文、組織犯罪條例等罪起訴4名集團幹部，並將持續追查尚未到案的共犯。

屏檢今天發布新聞稿指出，被告陳女、賴女、周女及林男加入從事詐欺及人口販運集團，集團分為以投資、感情等詐術對外從事詐騙的「業務部」；負責訛詐國人出中華民國領域外加入犯罪集團「人事部」。

屏檢指出，賴女擔任人事部組員兼財務，誘騙國人出境加入犯罪集團、管理零用金，並協助發放代墊款及分潤；陳女則為人事部小組長，負責管理組員及查驗組員行動電話內容，並誆騙國人出境加入犯罪集團；周女同為人事部組員，負責招募騙取國人出境；林男則負責聯繫、載送被招募的國人，並偕同辦理及代領護照、偽造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄卡等。

屏檢表示，陳女等犯罪集團幹部佯稱「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月新台幣4萬元，獎金另計」等話術，誘騙10名國人應徵，應徵者誤信同意出國後，再由林男及其他集團成員開車載送被害人辦理護照、前往機場，並偽造COVID-19疫苗接種紀錄卡，交由被害人出示機場查驗人員，使被害人出境。

屏檢偵辦後，10日依妨害自由罪以詐術以人出中華民國領域、偽造文書印文罪、組織犯罪條例等3罪提起公訴。其中陳女、賴女、林男等3名被告，屏東地方法院裁定續押，屏檢也將繼續追查其他共犯。

屏東 偽造文書 疫苗

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