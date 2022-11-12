懷疑帳單遭灌水 男子糾眾棒砸酒店判刑

王姓男子今年春節與朋友到酒店消費，懷疑帳單遭灌水，謝姓朋友與店方起爭執，大年初二凌晨謝糾眾持西瓜刀、球棒砸店。謝先被判刑後，高雄地方法院認為，王、謝同是「首謀」，一起糾眾砸店，依妨害秩序罪，和謝同判6月徒刑，可易科罰金。

判決指出，2月1日大年初一凌晨，王、謝2男子與朋友到高雄市新興區某酒店消費，王結帳時，謝認為酒店抬高消費金額，與店方爭執。隔天大年初二凌晨，謝提議砸店，與王姓男子約7、8名男子拿西瓜刀、球棒，砸毀店酒店招牌、泊車櫃檯等設備。

謝姓男子在10月間，經高雄地方法院依妨害秩序罪判6月徒刑，可易科罰金，但是，法官認為王與謝邀人攜帶兇器，在公共場所聚集3人以上，下手實施強暴犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯，且王姓男子屬「首倡謀議」，居主導策劃地位，也曾下手實施強暴、脅迫行為，但公訴未論及他有「首謀」實施強暴罪行，依妨害秩序罪，和謝同判6月徒刑，可易科罰金。