遭夫砍脖濺血抱6歲女躲房間 妻不願輕判：要他徹底改變

台中魏姓男子施用毒咖啡包出現幻聽、嫉妒，懷疑老婆外遇拿彎刀猛砍她脖子當場濺血，妻子負傷和岳母奮力奪刀後抱著6歲女兒躲進房間報警；審理時，妻子直言「不希望輕判」，覺得是先生最後一次可徹底改變的機會，法院考量魏用毒致辨識能力下降，減刑後依殺人未遂判他4年，可上訴。

檢警調查，魏男今年3月19日凌晨和妻子談及分手、懷疑她外遇，當天一早在家吸毒後又傳訊質疑老婆向警察告密他用毒，對方否認但魏不信還拿彎刀作勢自殘，還疑似幻聽認為被嘲笑，並持續認定妻子外遇，當天一早10點多竟持刀刺向她脖子。

妻子出手阻擋仍遭彎刀揮中脖子當場濺血，但魏卻撲上前持續揮刀，直到岳母聽見間就求救聲衝出查看，並和女兒奮力從魏男手中奪刀丟向陽台，妻子並抱著5歲大女兒和媽媽一起躲進房間報案，經送醫妻子脖子、手臂都有割傷急救後所幸無生命危險。

審理時，魏坦承朝妻子揮刀但矢口否認殺人未遂，辯稱沒有要殺害妻子的意思，魏的辯護人表示，魏男經鑑定其心智、精神障礙確實達到減弱程度，當時在意識不清楚下攻擊，且其妻子遭砍仍意識清楚未傷及氣管、動脈也無大量出血，應於致人於死意圖。

法院審酌，魏男趁其妻子坐在椅子上毫無防備下，用居高臨下姿勢持刀刺向她，見對方脖子流血還繼續攻擊頸部，且勘驗該彎刀刀刃長10公分，妻子脖子撕裂傷7公分、深1公分，可見他下手力道並非輕輕畫過所致，醫院指出，該傷勢若未及時施救恐大量出血致死，勘認魏有殺人故意。

法院指出，魏男經療養院鑑定發現他過去施用毒品咖啡包4年，近1年用量增加會出現嫉妒妄想、聽幻覺，如覺得妻子外遇、聽到叫床的聲音，當下可能因施用咖啡包導致其辨識其行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低情形，因此依刑法第19條予以減刑。

法院考量，魏男無前科，施用毒品後懷疑妻子外遇持刀刺脖子又攻擊岳母，犯後也未能達成調解，其妻子甚至直言「不希望輕判」、「覺得這是先生最後1次可以徹底改變的機會」，依殺人未遂罪、傷害罪，各判他4年、3月徒刑。

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