男子提供帳戶供詐團轉帳 受害人遭騙3萬提告判賠

賴姓女子前年9月遭詐騙集團以假投資真詐騙手法所騙，匯款3萬元至曾姓男子名下彰化銀行帳戶，賴女依侵權行為損害賠償事件，提告欺附帶民事訴訟，警方獲報循線追查金流查獲曾男到案，去年新北地院依詐欺罪判刑5月，併科罰金5萬元，民事部分，新北地院日前判決曾男應賠償3萬元，可上訴。

判決指出，賴姓女子2020年9月初，誤信詐騙集團以LINE暱稱「陳姐」、「哈利奎茵」推薦，佯稱可於博奕網站代操獲利，以為小額投資即可獲得高報酬利酬，隔天便匯款3萬元至詐團提供的彰化商銀行帳戶，匯款後便音訊全無，始知遭詐騙報警提告曾男涉詐欺。

警方依匯款銀行帳號查出帳戶所有人為曾姓男子，深入追查發現曾男是2020年8月底申辦聯邦商銀及彰化商銀兩間銀行帳戶，交付詐騙集團做為詐騙款項收取及提領之用，詐騙集團於兩個月內共詐騙7名受害民眾，共匯款134萬元至曾男名下的聯邦及彰化商銀兩個帳戶內，但遭詐騙金額一旦匯進帳戶後旋即遭詐團提領精光。