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科技董事「想不開」害成凶宅 擁他繼承權的2兄弟判賠房東169萬
某科技廠陳姓董事因故在台中租屋處輕生，莊姓房東主張房子變成「凶宅」價值減損，對陳有繼承權的2名兄弟求償206萬元；法院審酌，陳男以違背善良風俗行為結束生命，害該房價值降低有因果關係，經參酌鑑價報告等判陳的兄弟應給付莊169萬多元，可上訴。
莊姓房東主張，陳男去年2月24日和他簽約每月租金2萬3000元，未料同年8月陳就在屋內輕生，導致他的房子變成凶宅價值減損，且當初合約就已明定「如乙方（承租人）個人行為造成凶宅，乙方需負全部責任」，因此對陳男有繼承權的2名兄弟提求償206萬3612元。
陳男的兄弟抗辯稱，陳男在租屋處輕生，並度當然使該房屋成為凶宅，仍需實際上確有形成市場接受度及價值低落情況，若沒有遭物理上毀損，仍可承租給他人，且陳輕生是瞬間意念所致，難認有背於善良風俗行為或未盡善良管理人注意義務。
台中地院指出，根據內政部函釋所謂「凶宅」指建物曾發生凶殺、自殺等非自然死亡事故房屋，在不動產市場交易機會、價格及租金水準都會較低，且強制執行法第81條第2項也規定，房屋是否發生「非自然死亡」事故，為法定不動產交易所應揭露的重要資訊。
法院再囑託不動產估價師事務所針對本案房屋鑑價，報告認為該屋因非自然死亡事故減損價值約百分之22.05，從原本評估價格738萬元降至575萬元，減損金額達162萬多元，加上莊姓房東依契約訴請陳的兄弟負擔律師費7萬元。
法院認定，陳男因在他人所有房屋內輕生之違背善良風俗的行為而造成凶宅，造成房屋價值減損、房東支出律師費等，一共判陳的兄弟應給付他169萬8117元。
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