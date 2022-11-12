祖父過世百日內結婚沖喜 竟換20多年殘破婚姻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名女子因祖父過世，與交往不久的丈夫在百日內結婚沖喜，未料婚後生活不美滿，經常遭酒醉的丈夫冷嘲熱諷，還得幫忙還債，苦撐20多年好不容易等到女兒成年，想離婚也被對方揶揄訕笑，最後只好提離婚訴訟，經桃園地院審理才獲准。

女子興訟主張，她與丈夫結婚近40年，育有3名女兒，但家中大小事都是她在打理照顧，丈夫則是經常喝酒鬧事，無故找她麻煩，甚至酒駕接送女兒放學，雙方為了喝酒一事爭執不斷，感情日漸消磨殆盡，至今已分房20多年。此外，丈夫對家庭生計也漠不關心，一個月家用只給3千元，不但女兒嫁妝是她張羅，公婆喪葬費也是她負責，現在還在替對方背債。

女子認為女兒均已成家立業，公婆相繼離世，媳婦責任已了，因此訴請離婚；她的丈夫在辯論終結前均未出庭，也未具狀表示任何意見。女兒則是她做證，指父親經常飲酒鬧事，不但經常醉倒在家門外走廊，還曾酒駕到學校接送，對債務不理不睬，甚至笑母親「你自己活該」等語。

法院審酌女子丈夫有酗酒惡習，又不分擔家中經濟，讓女子一人獨撐家計，甚至在女子生病時也不聞不問，且夫妻雙方已分房20多年，勘認感情日漸疏離，相愛互信基礎已不復存在，有難以維持的重大瑕疵，因此准予離婚。全案可上訴。

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桃園一名女子因祖父過世，與交往不久的丈夫在百日內結婚沖喜，未料婚後生活不美滿，經常遭酒醉的丈夫冷嘲熱諷，還得幫忙還債，經桃園地院審理才獲准離婚。示意圖／Ingimage
桃園一名女子因祖父過世，與交往不久的丈夫在百日內結婚沖喜，未料婚後生活不美滿，經常遭酒醉的丈夫冷嘲熱諷，還得幫忙還債，經桃園地院審理才獲准離婚。示意圖／Ingimage

丈夫 離婚

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