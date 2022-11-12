苗栗檢警三灣查賄 男子涉嫌為兒買票以5萬元交保

苗栗縣三灣鄉徐姓男子涉嫌為參選村長的兒子以每票1000元賄選，檢警昨天將涉案的徐姓父子及涉嫌收賄的選民14人通知到案說明，查扣疑似賄款5000元，檢方複訊後諭知徐父以5萬元交保。

檢方表示，苗栗地檢署持續強力偵辦現金賄選案件，檢察官石東超指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、苗栗縣警察局頭份分局，共同偵辦徐姓男子涉嫌為參選村長的兒子賄選案件。

專案小組昨天動員檢察官3名、檢察事務官2名、司法警察30餘名，通知涉案徐姓父子及涉嫌收受賄賂的選民14人到案說明。檢察官複訊後，認為徐父涉賄嫌疑重大，但無羈押必要，諭知5萬元交保；候選人及選民則請回。