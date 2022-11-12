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嘉義縣再傳賄選 某村長候選人3萬元交保

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署一日內偵辦3起賄選案，嘉義縣第四選區某縣議員候選人吳姓樁腳、六腳鄉某村長陳姓、黃姓樁腳以及六腳鄉某村長許姓候選人涉嫌賄選，經查賄團隊傳喚訊問後，吳姓樁腳以2萬元交保，陳、黃及許各交保3萬元，另到案選民共15人都請回。

嘉義地檢署表示，日前接獲情資，某縣議員候選人透過吳姓樁腳涉嫌以每票1千元現金交付選民買票，六腳鄉某村長候選人的陳姓、黃姓樁腳疑以每票1千元尋求選民支持，六腳鄉某村長候選人以每票5百元向選民涉嫌買票。

檢察官郭志明指揮嘉義縣警方、嘉義縣調查站調查蒐證，經查樁腳及村長候選人分別為使議員、村長候選人、本人順利當選，在嘉義縣六腳鄉等地，透過鄰里、親友關係，按照每戶有投票權的人數交付現金予有投票權者，進行現金買票嫌疑。

查賄團隊昨日執行傳喚、訊問後，認為吳、陳、黃及許等4人都涉及違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，但都沒有無羈押必要，除被告吳交保2萬元外，陳、黃及許各交保3萬元，另到案選民共15人都請回。

嘉義地檢署一日內偵辦3起賄選案，有某村長候選人3萬元交保。圖／本報資料照片
嘉義地檢署一日內偵辦3起賄選案，有某村長候選人3萬元交保。圖／本報資料照片

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