高雄酒駕大叔做健康操逃避酒測 苦主又是薑母鴨

高雄53歲胡姓男子8日上午騎乘機車行於鳥松區澄清路，因車牌污穢，吸引巡邏員警注意，警上前攔查卻發現胡男渾身酒氣，但胡稱自己沒喝酒，只是吃「薑母鴨」，以健康操、哭求、哀怨自憐等方式逃避酒測，最終仍測得呼氣值每公升0.34毫克，依公共危險罪移送偵辦。

仁武分局大華派出所８日上午11時許，巡邏經過鳥松區澄清路，見胡男騎乘機車，車牌數字卻污穢難以辨識，攔查過程在胡男身上聞到濃濃酒味，立即要求施行酒測，不料胡男卻稱自己沒有飲酒，只是在昨晚吃了「薑母鴨」。

胡男支支吾吾還未說出口，員警就已搶先替他說出酒味來源是「薑母鴨」。因為高雄今年自從進入秋冬，已至少發生三起因薑母鴨造成的酒駕事件。

胡男口頭說「一定要吹（酒測器）的阿，不然欲按怎」卻為躲避酒測，現場做起健康操，左三圈右三圈，試圖拖延時間降低酒氣，發現拖延不成就開始自怨自艾，說自己「那會遮歹運」，緊接著竟施展悲情牌，對員警哭喊「你放過我，我會怕」員警只能安撫胡男，循循善誘，最後胡男終於願意進行酒測，員警怕他又使用小聰明干擾酒測結果，過程不間斷對胡男說「擱來、擱來、擱來」超過十次，直到胡男自己吐掉吹嘴說「按呢就好！」

最終測得呼氣值每公升0.34毫克，員警現場告知胡男相關權利後依法逮捕，全案依公共危險罪送辦。

仁武分局呼籲，近日天氣轉涼，許多民眾會選擇食用薑母鴨、麻油雞、藥膳排骨等含酒精料理進補暖身，提醒食用過量可能造成酒測值超標，應避免食用後駕車上路，以免酒駕觸法，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康