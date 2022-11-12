涉嫌在4歲女童前性侵5歲姊姊 花蓮狼羈押禁見

花蓮1名5歲女童日前與4歲妹妹到阿姨家玩，途中姊姊疑遭同村46歲男子伸狼爪性侵，檢警追查發現，該男是慣竊，上月還曾翻入校園偷東西，以有逃亡及反覆實施竊盜之虞，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押獲准。

花蓮地檢署表示，本月9日晚間接獲轄內有5歲女童遭到同村男子性侵害通報，立即由當天婦幼值班檢察官，指揮花蓮縣警局婦幼警察隊，依照「性侵害案件減少被害人重複陳述作業要點」規定的相關流程，對被害人製作筆錄，並於隔天將涉嫌重大的田姓被告拘提到案。

檢察官訊問後，認為該男涉犯刑法第222條第2款之加重強制性交罪，嫌疑重大，又發現他是慣竊，上個月才涉嫌翻牆侵入同村國小校園行竊，涉犯刑法第321條第1項第2款之加重竊盜罪，認為有逃亡之虞及反覆實施竊盜罪之虞，有羈押原因及必要性，昨天向花蓮地方法院院聲請羈押，經漏夜開庭，法官昨天深夜已裁准。

本月1日下午3時許，女童父母外出，女童牽著4歲妹妹要到阿姨家玩，遇上一名陌生男子，不顧女童年幼妹妹就在旁邊，強行脫下女童褲子，以手指、舌頭侵犯，後來是女童回家向父母哭訴，全案才曝光，檢警調閱周邊監視器追查，查獲同村46歲男子涉嫌重大。